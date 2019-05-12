لاسارتي: حصلنا على الهدية.. القادم أصعب.. والثقة سبب إهدار الفرص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:
كشف الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه حصل على الهدية بعد الفوز القاتل الذي حققه على حساب سموحة في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.
الأهلي استطاع أن يفوز بهدف في الدقيقة +98 جاء عن طريق الأنجولي جيرالدو في مباراة جاءت ضمن حسابات الأسبوع الـ32 من مسابقة الدوري العام.
لاسارتي قال خلال تواجده في المؤتمر الصحفي عقب مباراة سموحة :"المباراة كانت صعبة، قدمنا شوط أول سيء إلا أننا ظهرنا أفضل في الشوط الثاني وأهدرنا العديد من الفرص".
وتابع :"الأهم هو عدم استسلام الفريق بعدما نجحنا في تحقيق الفوز في وقت قاتل، الهدف أعتبره هدية بالنسبة للاعبين".
وعن مباريات فريقه المقبلة، علّق لاسارتي قائلاً :"القادم أصعب لنا، هدفنا مواصلة الانتصارات لكن سنصطدم بمباريات قوية خاصة أمام الفرق التي تصارع على البقاء".
وانتقل لاسارتي للحديث عن الفرص المهدره، ليرد :"أرى أن ضياع الفرص تأتي بسبب الثقة، أحاول لإنهاء هذه المشكلة، لكن قد يكون ضياع بسبب قلة التوفيق وهذا ما ظهر في مباراة سموحة".
واستطاع الأهلي أن يصل للنقطة 70 في مسابقة الدوري ليصبح على بعد خمس نقاط كاملة من بيرامدز صاحب المركز الثاني، وسبع نقاط عن الزمالك والذي يحتل المركز الثالث.
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