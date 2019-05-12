عبد الحفيظ ملمحًا: الاتحاد الإنجليزي لم يتعرض للنقد بسبب ليفربول.. واستبدلنا الساحر بجيرالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فريقه تفوق على فريق سموحة بدون تواجد الساحر السنغالي، لافتًا إلى أن فريقه استخدم الأنجولي جيرالدو للفوز بالمباراة.

واستطاع الأهلي أن يواصل انتصارته المحلية من خلال الفوز على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أجريت مساء السبت على ملعب "بتروسبورت" ضمن منافسات الأسبوع الـ32.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات عبر شاشة "النايل سبورت" :"سنطالب أن نخوض مبارياتنا المقبلة بداية من الدقيقة الـ90، الفريق ظهر بشكل متوتر لأن الدوري وصل لمراحله الأخيرة".

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وتابع :"عندما نرى الدوريات الأوروبية وكبار الأندية مثل مانشستر سيتي وليفربول وبرشلونة وريال مدريد سنجد أنهم يظهروا بشكل متوتر خلال الدقائق الأخيرة في حال وصول النتيجة إلى التعادل".

وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن الوقت بدل الضائع، قائلاً :"الفريق المنافس أهدر 10 دقائق خلال الوقت بدل الضائع، الاتحاد الدولي أصدر في الفترة الأخيرة عدة قرارات كان من أبرزها إهدار الوقت".

عبد الحفيظ أشار خلال حديثه عن ملف تأجيل بعض المباريات في مسابقة الدوري، قائلاً :"ليفربول خاض مباراتين خلال 3 أيام أمام نيوكاسل في الدوري وبرشلونة في دوري الأبطال ولم يتعرض الاتحاد الإنجليزي للنقد".

وكان رئيس نادي الزمالك أعلن مؤخرًا عن تأجيل مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي استعدادًا لمباراة نهضة البركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية والتي ستقام في 19 من الشهر الجاري.