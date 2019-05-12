حسام حسن معلقًا على خسارته أمام الأهلي: تعبي راح وأشك انه يرجع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

انتقد حسام حسن، المدير الفني لفريق سموحة، قرار حكم مباراة فريقه أمام الأهلي، والتي انتهت بخسارة الفريق السكندري.

وحقق النادي الأهلي فوزًا قاتلًا على حساب سموحة بهدف نظيف، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.

هدف الأهلي القاتل جاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلًا من الضائع في الشوط الثاني من اللقاء، ليؤمن للفريق الأحمر النقاط الثلاث في صدارة الترتيب.

وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 70 من 30 مباراة في صدارة ترتيب الدوري، بفارق خمس نقاط عن بيراميدز الوصيف، والذي لعب 31 مباراة، بينما تجمد رصيد سموحة عند 35 نقطة في المرتبة 15.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 65 ويفصله عن الأهلي المتصدر 5 نقاط.

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وقال حسن في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" واجهنا الأهلي والفريق به نقص عدد ببعض المراكز نظرا لغياب 5 لاعبين عن التشكيل، كما أن هناك لاعب ناشيء لم يتمكن من المشاركة كونه معارًا من الأهلي وهناك بند يمنع ذلك".

وأضاف:" احترامنا للمنظومة جعلنا نكمل المباراة وكنا سنخرج في اخر دقيقين، وهناك أندية اخرى يتم تأجيل مبارياتها".

وتابع:" تعبنا راح وأشك انه يرجع، وهناك أندية صغيرة بتصرف ملايين الجنيهات وفي المقابل يأتي حكم بخطأ مقصود ويضيع كل هذا المجهود".

وأوضح، أن الجهاز الفني لسموحة تعرض للهجوم من قبل الجماهير الأهلاوية التي كانت متواجدة في المقصورة الرئيسية لملعب بتروسبورت، لافتا أنه تم القاء الكراسي والطاولات عليه وكادت تصيبه".

وأشار إلى أنه تعرض للسب من قبل جماهير الأهلي، مضيفًا أنه اعتاد على ذلك الأمر منذ رحيله عن القلعة الحمراء، لكنه يحترم في النهاية الجماهير الحمراء التي تدرك وتقدر حجم تاريخه مع النادي.

وأتم:" صنعنا مجدا مع الأهلي لم يتمكن أحد من الوصول إليه وجلبنا أموال للنادي من الاحتراف الخارجي ولو استمرت تلك التجربة في أوروبا لوصلنا لما وصله له محمد صلاح".