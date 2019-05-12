يوسف: الوقت الضائع 13 دقيقة.. واتعجب من تصرفات أشخاص صنعهم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد يوسف المدرب العام بالأهلي بأن الوقت الضائع من المباراة كان يجب أن يكون 12 أو 13 دقيقة، قائلًا أنه يتعجب من تصرفات بعض الأشخاص صنعهم الأهلي.

وقال يوسف في تصريحاته عقب الفوز على سموحة في الدوري الممتاز: "الوقت الضائع كان يجب أن يكون 12 أو 13 دقيقة، بسبب السقوط الدائم من جانب اللاعبين، وحتى خلال الوقت الضائع المحتسب كان هناك وقت مهدر."

وتابع: "الهدف في ذلك التوقيت له طعم رائع، كان يمكن أن نسجل هدف في الدقيقة 40 أو 30 وكنا سنحصل على النقاط الثلاث لكن طعم الهدف بهذا السيناريو مختلف."

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وأضاف: "طريقة سقوط اللاعبين من سموحة كانت مدروسة، ودائمًا ما كانوا يدعون الإصابة في الفترات التي يقترب فيها الأهلي من تسجيل هدف."

وواصل: "اتعجب من تصرفات بعض الأشخاص اللذين صنعهم الأهلي وحققوا نجاحهم وتاريخهم بفضل الأهلي ثم يصدر منهم تصرفات كالتالي شاهدناها."

وخسر سموحة أمام الأهلي بنتيجة 1-0 في الجولة الـ32 من الدوري الممتاز وجاء الهدف من خلال جيرالدو في الدقيقة 90+9.