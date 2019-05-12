بالصور.. بعد فوز الأهلي القاتل.. آل الشيخ ينتقد.. غضب عامر ونجل رئيس الزمالك يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق الأهلي فوزًا قاتلاً على فريق سموحة بالفوز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب "بتروسبورت" ضمن الأسبوع الـ32 من مسابقة الدوري.

الأهلي واصل تربعه على صدارة الدوري ليرفع رصيده إلى 70 نقطة ليصبح على بعد خمس نقاط من بيراميدز صاحب المركز الثاني، في المقابل تراجع سموحة للمركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.

هدف الأهلي جاء في الدقيقة +98 من ومن أحداث المباراة الأمر الذي جعل الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة حسام حسن يهاجم حكم المباراة أمين عمر.

هجوم حسام حسن ليس الوحيد على التحكيم المصري، بل تزامن في نفس التوقيت خروج عدد من المتابعين للتعليق على أحداث المباراة، وهذا ما سوف نرصده في التقرير التالي:

- تركي آل الشيخ

كتب تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، على صفحته على "فيسبوك" تزامنًا مع هدف الأهلي :"وعاوزينا منجبش حكام أجانب".

- فرج عامر

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بدوره هاجم فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة حكم المباراة، ليكتب عبر صفحته الرسمية على "تويتر" :"الأهلي يسجل في الدقيقة 98 ونصف بعد الوقت الإضافي ما انتهى اللي بيحصل ده مش كورة؟".

- أحمد مرتضى

علّق أحمد مرتضى نجل رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق على فوز الأهلي القاتل، ليكتب عبر صفحته الرسمية على "تويتر" :"حسبي الله ونعم الوكيل".

- خالد الغندور

نجم نادي الزمالك هاجم التحكيم المصري بعد فوز الأهلي ليكتب عبر صفحته الرسمية عبر "تويتر" :"ههههههه التحكيم المصري الوقت الضائع ليه وقت ضائع من غير ما يكون فيه وقت ضائع حاجة تضحك وبعد الهدف كمان وقت ضائع علشان منظر الحكم".