فرج عامر: الأهلي خسر بخماسية في إفريقيا لعدم وجود حكام مصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة بأن الأهلي تعرض للخسارة أمام صنداونز في دوري أبطال إفريقيا بخمسة أهداف نظيف لعدم وجود حكام مصريين لمساعدته، قائلًا أنه توقع سيناريو المباراة من البداية.

وقال فرج عامر في تصريحاته لقناة "صدى البلد" الفضائية: "أنت تخسر في إفريقيا بخمسة أهداف لأنك تفوز في مصر بالحكام، لعنة الله على من أفسد كرة القدم في مصر."

وتابع: "الهدف أتى في الدقيقة 98 ونصف وحارس المرمى تعرض للضرب وسقط على الأرض أثناء تسجيل الهدف."

وخسر سموحة أمام الأهلي بنتيجة 1-0 في الجولة الـ32 من الدوري الممتاز وجاء الهدف من خلال جيرالدو في الدقيقة 90+9.

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وأضاف: "كتبت سيناريو المباراة صباح اليوم وكنت أعلم أن الخسارة يمكن أن تحدث بهذا الشكل خلال المباراة."

واستطرد: "أحمد صبحي لم يسقط على الأرض سوى دقيقة واحدة ولم يصل حتى إلى دقيقة فقام الحكم بإبقاء اللعب حتى الدقيقة التاسعة."

وعن موقفه بعد المباراة، وإن كان سيتقدم بأي شكوى: "لن أتخذ أي خطوة رسمية وهذه ليست المرة الأولى التي نتعرض خلالها لموقف مشابه."

وواصل: "طلبت حكم أجنبي الموسم الماضي في نهائي الكأس ولم يوافق اتحاد الكرة على الطلب، وهل أنا مطالب بلعب الكرة وانفاق المال على الفريق ثم أدفع 25 ألف دولار لاستقدام حكم أجنبي؟"

واختتم حديثه قائلًا: "وقفة سيد عبد الحفيظ مع الحكم بين شوطي المباراة كانت لها تأثير على القرارات التي اتخذها خلال الشوط الثاني.. أشعر أننا جزء من سيناريو لا أعرفه."