تزامنا مع فوز الأهلي المثير..تركي آل الشيخ ضاحكا:"عاوزينا منجبش حكام أجانب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كتب تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عبر صفحته الشخصة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"بالتزامن مع فوز الأهلي المثير على سموحة:" وعاوزينا منجبش حكام أجانب".

وحقق النادي الأهلي فوزًا قاتلًا على حساب سموحة بهدف نظيف، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.

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هدف الأهلي القاتل جاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلًا من الضائع في الشوط الثاني من اللقاء، ليؤمن للفريق الأحمر النقاط الثلاث في صدارة الترتيب.

وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 70 من 30 مباراة في صدارة ترتيب الدوري، بفارق خمس نقاط عن بيراميدز الوصيف، والذي لعب 31 مباراة، بينما تجمد رصيد سموحة عند 35 نقطة في المرتبة 15.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 65 ويفصله عن الأهلي المتصدر 5 نقاط.