طلائع الجيش يهزم بتروجيت بصعوبة في صراع الهروب من الهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حقق فريق طلائع الجيش فوزا صعبا، مساء اليوم السبت، أمام بتروجيت، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 32 بالدوري الممتاز.
وسجل مصطفى محمد هدف المباراة الوحيد لفريق طلائع الجيش في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.
وحاول فريق بتروجيت إدراك التعادل خلال الشوط الثاني، لكن المباراة انتهت بنفس نتيجة الشوط الأول.
بتلك النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى 37 بالمركز الثامن، بينما تجمد رصيد بتروجيت عند 34 بالمركز السادس عشر.
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