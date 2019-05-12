تركي آل الشيخ يرصد رقمًا خرافيًا لميركاتو بيراميدز الصيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
رصد تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، رقمًا صخما لإبرام تعاقدات جديدة لناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" ٨٠٠ مليون جنيه صفقات متوقعة لبيراميدز الموسم القادم".
وكان بيراميدز قد ابرم العديد من الصفقات سواء على مستوى اللاعبين أو تغيير الإدارة الفنية للفريق عدة مرات، منذ انتقال ملكية النادي لتركي آل الشيخ قبل عدة شهور.
ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 65 ويفصله عن الأهلي المتصدر نقطتين.
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