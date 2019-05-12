بالفيديو.. الأهلي يفوز على سموحة بهدف جيرالدو في الدقيقة 98

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على سموحة بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين، بالجولة الـ 32 من الدوري المصري.
أحرز هدف العملاق الأحمر جيرالدو، في الدقيقة 98، بعد هجمة من لاعيبة الأهلي ارتدت أكثر من الدفاع ليجدها الإنجولي جيرالدو أمامه ويسددها في المرمى مباشرة ليعلن عن الهدف الأول للنادي الأهلي.
ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 70 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.
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