الدوري السعودي: النصر قاب قوسين أو أدنى من اللقب بفوزه على الحزم

اقترب النصر من التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد فوزه الكبير 3-0 على مستضيفه الحزم بفضل ثلاثية هداف المسابقة عبد الرزاق حمد الله بينما انتصر الهلال 1-0 على مستضيفه الاتفاق.

ورفع النصر رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة متقدما بفارق نقطة واحدة عن الهلال ملاحقه المباشر.

وتأجل حسم اللقب للجولة الأخيرة يوم الخميس المقبل عندما يستضيف النصر فريق الباطن المتعثر بينما سيخوض الهلال مباراة صعبة على أرضه أمام منافسه المحلي الشباب.

وسجل المهاجم المغربي حمد الله ثلاثة أهداف خلال الشوطين حيث افتتح التسجيل للنصر بعد خمس دقائق من البداية من ركلة جزاء سكنت شباك مليك عسلة حارس الحزم.

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وعزز حمد الله النتيجة في الدقيقة 26 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء عندما أحسن استقبال تمريرة عرضية وسدد في مرمى عسلة.

واختتم الثلاثية بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 66 ليرفع رصيده إلى 32 هدفا في صدارة هدافي المسابقة متأخرا بفارق هدف واحد عن حمزة ادريس صاحب أكبر رصيد من الأهداف في الدوري في موسم واحد وذلك موسم 1999-2000.

وعلى أرض الاتفاق سجل البرازيلي كارلوس إدواردو هدف الهلال الوحيد في الدقيقة 51 بتسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء عندما حول تمريرة عرضية للشباك ليؤجل الحسم للجولة الأخيرة.