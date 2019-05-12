هل يحقق صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي؟

يسدل الستار غدا الأحد عن نسخة الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بإقامة 10 مواجهات ضمن الجولة الـ38 والأخيرة.

وبالإضافة إلى الصراع الكبير على لقب البريميرليغ بين مانشستر سيتي المتصدر بـ95 نقطة وليفربول الوصيف بـ94 نقطة، هناك صراع كبير على لقب الهداف والذي سيتوج بجائزة الحذاء الذهبي.

ويتصدر المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قائمة هدافي المسابقة بـ22 هدفا، ويواجه مطاردة شديدة من ثلاثة منافسين لكل منهم 20 هدفا وهم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، والسنغالي ساديو ماني زميل صلاح مع الريدز.

ويأتي بعد هذا الرباعي، الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بـ18 هدفا، ثم مواطناه هاري كين مهاجم توتنهام ورحيم ستيرلينغ جناح مانشستر سيتي اللذين يملك كل منهما 17 هدفا.

ويستضيف ليفربول فريق ولفرهامبتون، بينما يحل مانشستر سيتي بقيادة مهاجمه أغويرو ضيفا على برايتون، فيما يستضيف بيرنلي فريق أرسنال الذي يقود هجومه أوباميانغ.