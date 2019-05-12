فالفيردي يصدم جماهير برشلونة

قال المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي، اليوم السبت، إنه يشعر بـ”القوة مثل الجميع، لمواجهة الوضع” الحالي للفريق بعد توديع دوري الأبطال على يد ليفربول الإنجليزي، وإن هذا ليس الوقت المناسب “للاختباء”.

وأشار فالفيردي إلى أنه تحدث منذ يومين مع رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، وشعر بدعم إدارة النادي له.

وقال المدرب الباسكي خلال المؤتمر الصحافي عشية مواجهة خيتافي على ملعب كامب نو ضمن الجولة 37 وقبل الأخيرة لليغا: “عندما تكون هناك ضربة قوية كهذه، فكل شيء يهتز من حولك، عندما يحدث مثل هذا الأمر، تشعر وكأنك تريد إحراق وكسر كل شيء، ثم تبدأ في ترتيب الأوضاع من جديد”.

وأكد مدرب “البلاوغرانا” أن بارتوميو نقل له دعم إدارة النادي له: “سألني عن حالي، وأنا أيضاً، ثم نقل لي الدعم الكامل من لإدارة”.

وتركزت أسئلة الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي عن الحالة المعنوية للاعبي البرسا عقب توديع دوري الأبطال من نصف النهائي مساء الثلاثاء الماضي، بالخسارة القاسية 0-4 على يد ليفربول الإنجليزي، بعد أن كان الفريق الكاتالوني متفوقاً في الذهاب (3-0).

وقال في هذا الصدد: “لم أشاهد مباراة الأنفيلد مرة أخرى، ولكنها ما زالت عالقة في رأسي”، مؤكداً أن هدفي الهولندي جورجينيو فاينالدوم المبكرين في الشوط الثاني، ساهما في “إرباك” فريقه تماماً.

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وأكد فالفيردي أنه عندما يتمكن المنافس من “تسجيل 3 أهداف وتعويض نتيجة الذهاب” فإن كل الحسابات حينئذ “تأتي في المقام الثاني”.

وأوضح: “سجلوا فينا أربعة أهداف، وحينها، تذهب كل التحليلات أدراج الرياح باتجاه الجانب السيء”.

وتابع: “الجميع متأثر بما حدث، لن أنكر هذا، لدينا مسؤولية ليس تجاه أنفسنا فقط، ولكن تجاه جماهيرنا، الخسارة واردة، ولكن المشكلة في كيفية حدوثها، لاسيما بالشكل الذي حدثت به في الشوط الثاني، الأمر كان مؤلماً، ولكن ليس لدينا خياراً آخر سوى النظر للأمام”.

وأقر فالفيردي بأنه في ظروف مثل هذه، فإنه تكون هناك “فرصة ما” لمساعدة الفريق، ورفع الروح المعنوية للاعبين، “أعداؤنا ينتظرون أن تضرب مثل هذه الظروف استقرار ووحدة الفريق”.

وحول مباراة الأحد أمام خيتافي، لم يفصح فالفيردي عما إذا كان سيجري تعديلات على تشكيل الفريق: “سنرى غداً، ولكني أشعر أن اللاعبين يرغبون في التعويض والتعبير عن أنفسهم”.