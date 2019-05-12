نجحت السباحة المصرية فريدة عثمان في الفوز بالميدالية الفضية ببطولة الأبطال العالمية للسباحة المقامة حاليا في المجر. وحصدت المصرية فريدة عثمان الميدالية الفضية بالبطولة اليوم السبت، ضمن منافسات سباق 100 متر فراشة بزمن بلغ 32ر58 ثانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصرية فريدة عثمان تفوز بفضية بطولة العالم للسباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.