لاسارتي: حققنا فوزا صعبا على سموحة ونجهز ثلاثي الفريق

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، أن فريقه واجه صعوبة أمام سموحة، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، والتي فاز بها الأحمر بهدف دون رد.
وقال لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي، " مباراة الفريقأمام سموحة كانت صعبة، لأننا أدينا بشكل سئ خلال الشوط الاول من المباراة،
وتابع" لكننا لم نستسلم حتى الدقائق الأخيرة من المباراة واستطعنا الظفر بنقاط المباراة الثلاث".
وأضاف " اخبرت اللاعبين بين الشوطين أننا يجب أن نفوز بالمباراة".
وعن إهدار الفرص بكثرة من المهاجمين، " نعمل على علاج مشكلة إهدار الفرص السهلة أمام المنافسين
وتطرف في حديثه عن ثلاثي الفريق المصاب، " نجهز حاليًا وليد سيلمان وكذلك مروان محسن وصلاح محسن، كي نستعين بهم خلالا الفترة المقبلة".
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