علي درويش: استاد القاهرة لن يستضيف نهائي الكونفدرالية

أكد اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة أن هناك صعوبة في خوض الزمالك نهائي بطولة الكونفدرالية المقرر له يوم 26 منالشهر الجاري على الاستاد.
وقال "درويش" في مداخلة تلفزيونية : "نرحب بوجود الأهلي والزمالك في أي
وأكمل: "لن يصبح الملعب جاهزا في توقيت مباراة الزمالك ونأمل في ظهور الملعب خلال افتتاح البطولة الأفريقية في أبهى صورة"
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