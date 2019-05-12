اخبار الرياضه

علي درويش: استاد القاهرة لن يستضيف نهائي الكونفدرالية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة أن هناك صعوبة في خوض الزمالك نهائي بطولة الكونفدرالية المقرر له يوم 26 من

الشهر الجاري على الاستاد.

وقال "درويش" في مداخلة تلفزيونية : "نرحب بوجود الأهلي والزمالك في أي

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
وقت ولكن حاليا يوجد صعوبة في استضافة نهائي الكونفدرالية" .

وأكمل: "لن يصبح الملعب جاهزا في توقيت مباراة الزمالك ونأمل في ظهور الملعب خلال افتتاح البطولة الأفريقية في أبهى صورة"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علي درويش: استاد القاهرة لن يستضيف نهائي الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا