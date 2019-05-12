قمصان: سعداء بالنقاط الثلاث.. والأهلي يستحق الفوز على سموحة

أعرب سامي قمصان، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه الفريق على ضيفه سموحة، بهدف في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة الـ32 من الدوري الممتاز.
وأبدى قمصان تعجبه من الاعتراضاتالكثيرة عقب تسجيل الأهلي هدف الفوز، بسبب طول مدة الوقت البدل من ضائع، قائلاً: «الحكم لم يحتسب سوى الوقت المهدر خلال زمن المباراة خاصة أن اللعب توقف أثناء الوقت المحتسب بدل من الضائع، ولهذا
وتعليقاً على تأخر الفوز للحظات الأخيرة أكد سامي قمصان أن الفوز كان صعباً جداً، مشدداً على أن تحقق المكسب في الدقائق الأخيرة دائماً ما يدلل على شخصية الأهلي، مؤكداً أن الجهاز الفني يثق في اللاعبين بدرجة كبيرة حتى آخر لحظة.
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