محمد يوسف: الفوز على سموحة خطوة مهمة للحفاظ على لقب الدوري

أكد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفوز على سموحة خطوة مهمة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع داخل النادي، خاصة أن الفوز جاء في وقت قاتل،وهو ما يعكس شخصية البطل.
وأضاف يوسف أن الأهلي بحث عن الفوز منذ بداية المباراة ـ كعادته دائماـ وسعى لتسجيل هدف مبكر وخلق عدة فرص لكن التوفيق تخلى عن
وأوضح المدرب العام للأهلي أن لاعبي الفريق لابد أن يتحلوا بالشراسة على مرمى المنافسين خلال اللقاءات المقبلة وحسم الأمور مبكرا، خاصة أن لاعبي الفريق يدركون جيدا قيمة كل نقطة خلال المباريات المقبلة
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