عبر طارق سليمان، مدرب حراس المرمى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب سموحة في الدوري مساء اليوم السبت، مؤكدا أن الأهلي قدم عرضا قويا ونجح في الحصول على الهدف من المباراة بحصد الثلاث نقاط والحفاظ على الصدارة.
وأوضح أن تحقيق الفوز في الوقت القاتل يعكس الروح القتالية للاعبي الأهلي، وأن هذه هيسمة الفريق عبر تاريخه الطويل الذي اعتاد على اللعب حتى آخر لحظة من أجل الفوز، وهو ما كان سببا في التتويج بالعديد من البطولات. وأشار إلى أن محمد الشناوي كان مميزا وظهر بشكل طيب، خاصة مع تقدم لاعبي خط الدفاع إلى وسط الملعب لدعم الشق الهجومي، وأن
وأبدى سليمان دهشته من الاعتراض على الهدف الذي سجله جيرالدو، مؤكدا أن المباراة شهدت إهدارا كبيرا للوقت خاصة في الشوط الثاني، ومن الطبيعي أن يحتسب حكم اللقاء هذا الوقت، وأن الهدف جاء في الوقت القاتل ليمنح الفوز طبيعة خاصة، لافتا إلى أن الأهلي أغلق صفحة المباراة، وسوف يبدأ في التركيز لمواجهة إنبي في الجولة المقبلة من عمر الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق سليمان: الفوز على سموحة يعكس الروح القتالية للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.