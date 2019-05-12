أشاد أسامة عرابي نجم الأهلي السابق، بمستوى وامكانيات حسين الشحات نجم الاحمر. وقال عرابي في تصريحاته تلفزونية : لا شك انه لاعب مميز، بعيدا عن الماديات، ولكنه صفقة ممتازة. بعيدا عن الماديات، ولكنه صفقة ممتازة. واردف : الجميع اثنى على الصفقة، فهو من أفضل لاعبي مصر. وشرح : ليس كل لاعب ينضم لفريق ينسجم سريعا، هناك بعض اللاعبين يحتاجون لوقت. واتم كلماته : حسين الشحات "مش لاقي نفسه" مع الفريق حتى الان، يخوض المباريات وهو "قلقان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسامة عرابي: حسين الشحات "مش لاقي نفسه" مع الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.