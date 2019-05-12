حسام حسن : ما حدث لنا أمام الأهلي ليس له علاقة بكرة القدم

أعرب حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة عن استيائه من حكم مباراة فريقه أمام الأهلي، التي أقيمت مساء اليوم على ملعب بترو سبورت وانتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد.

وقال حسن خلال المؤتمر الصحفي، " ما حدث في مباراتنا مع الأهلي ليس له علاقة بكرة القدم، فما حدث ظلم فادح لنا".

وتابع" قدمنا اداءًا جيدًا أمام الأهلي رغم فارق

الإمكانيات الفنية بين الفريقين".

واستطرد " خوضنا المباراة في غياب سبعة لاعبين، في الوقت الذي إذا غاب لاعب عن المنتخب الوطني تحدث كوارث فنية".

وأتم حديثه بتوجيه سؤال لاتحاد الكرة، " ما هي العقوبة على سباب الأم من قبل الجماهير".

