أسامة عرابي : لاعبو الأهلي يعانو من الرعونة والاستهتار

يرى أسامة عرابي نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر عانى من الاستهتار والرعونة في لقاء سموحة، الذي أقيم أمس السبت وانتهى

بفوز الأحمر بهدف دون رد.

قال عرابي في تصريحات تلفزونية ، إن آداء الأهلي كان متباينًا،

كان يضغط في بعض الأوقات وأهدر العديد من الفرص السهولة.

وتابع أن وليد سليمان نجح في إحداث نشاط في هجوم الأهلي، بينما كان جيرالدو هو النقطة المضيئة في المباراة.