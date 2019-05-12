فرج عامر: حسبي الله ونعم الوكيل.. اتجدعن في افريقيا الي بتخسر فيها بالخمسة

تحدث محمد فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة عن هدف جيرالدو لاعب الأهلي في الدقيقة الاخيرة من مباراة الفريق اليوم.

وقال فرج في تصريحاته تلفزيونية"أحمد صبحي لاعب الفريق احتاج اقل من دقيقة عندما سقط على أرض الملعب ولم يتخط الأمر أكثر

من دقيقة".

متابعًا "الحكم رفع اللائحة بدل ما يقول الوقت كان يقول لحد ما الأهلي يجيب جول، ده رأي الناس مش رأيي انا بس، الي بيحصل ده في الرياضة مش مظبوط". وأستكمل

تصريحاته "لن أتخذ اي خطوات، لو عملت المستحيل مفيش حاجة هتحصل، دي مش اول ولا أخر مرة، مش لازم أجيب حكم أجنبي علشان العب كويس، ابني فريق والعب كورة وادفع كمان فلوس بالدولار علشان أجيب حكام أجانب ليه؟".

مضيفًا "لازم يكون في عدالة رياضية، احنا زي الشغالة في مملكة النحل، جزء من سيناريو بيتنفذ"