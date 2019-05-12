تحدث محمد فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة عن هدف جيرالدو لاعب الأهلي في الدقيقة الاخيرة من مباراة الفريق اليوم.
وقال فرج في تصريحاته تلفزيونية"أحمد صبحي لاعب الفريق احتاج اقل من دقيقة عندما سقط على أرض الملعب ولم يتخط الأمر أكثرمن دقيقة".
متابعًا "الحكم رفع اللائحة بدل ما يقول الوقت كان يقول لحد ما الأهلي يجيب جول، ده رأي الناس مش رأيي انا بس، الي بيحصل ده في الرياضة مش مظبوط". وأستكمل
مضيفًا "لازم يكون في عدالة رياضية، احنا زي الشغالة في مملكة النحل، جزء من سيناريو بيتنفذ"
كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر: حسبي الله ونعم الوكيل.. اتجدعن في افريقيا الي بتخسر فيها بالخمسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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