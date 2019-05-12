يبدو أن ماحدث في مباراة الأهلي مع سموحة من تجاوز تحكيمي تسبب فيه حكم اللقاء أمين عمر لم يمر مرور الكرام حيث وجه المستشار ترك آل شيخ رسالة علي صفحته بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بسبب أداء حكم لقاء الأهلي مع سموحة والذي إحتسب فيه حكم اللقاء أمينعمر 7 دقائق وقت بدل ضائع ، وأحرز الأهلي الهدف في الدقيقة الثامنه. وكتب آل شيخ ، وعاوزينا منجيبش حكام أجانب ، وتبعها بضحكه ساخرة يذكر أن بيراميدز يتنافس مع الأهلي والزمالك علي قمة الدوري الممتاز

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كانت هذه تفاصيل خبر ترك آل شيخ .. يوجه رسالة قاسية عقب مباراة الأهلي وسموحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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