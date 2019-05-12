بيل خارج قائمة ريال مدريد للمباراة الثانية على التوالي

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد، غدًا الأحد، على ملعب أنويتا، ضمن مباريات الجولة 37 للدوري الإسباني.



وخلت قائمة الريال من اسم الويلزي جاريث بيل للمباراة الثاني على التوالي، بعدما غاب عن مباراة فياريال الأخيرة، ما يدعم أنباء الاستقرار على بيعه في الصيف المقبل.



ويغيب أيضًا كلً من كيلور نافاس وسيرجيو راموس ورافائيل فاران وسيرجيو ريجيلون.



وجاءت قائمة ريال مدريد كالآتي:



كورتوا - لوكا - ألتيوب - كارفاخال - فاييخو - ناتشو - مارسيلو - كاسيميرو - مودريتش - كروس - يورينتي - فالفيردي - إيسكو - دياز - أسينسيو - فينسيوس - فاسكيز - ماريانو دياز - بنزيما



ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 68 نقطة، فيما يحتل ريال سوسيداد المركز الثامن برصيد 47 نقطة. المصدر: موقع كوره

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