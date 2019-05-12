برشلونة يبدي اهتمامه بضم نجم ليفربول

أبدى برشلونة الإسباني اهتمامه بضم لاعب ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب مباراتي الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وتأهل ليفربول للمباراة النهائية من المسابقة الأوروبية، بعدما تخطى برشلونة بنتيجة (4-3) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



ووفقًا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن التقارير في إسبانيا تشير إلى أن إدارة برشلونة من أكثر المعجبين بالظهير الأسكتلندي أندي روبرتسون، الذي دخل في مشاجرة بسيطة مع ميسي بلقاء الإياب على ملعب أنفيلد.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن روبرتسون هو نوع اللاعب الذي سيستهدفه برشلونة - رغم امتداد تعاقد ليفربول حتى عام 2024.



ووفقًا للتقارير، فإن برشلونة سيكون مطالب بدفع 160 مليون جنيه إسترليني إذا أراد خطف ظهير ليفربول.



وانتقل روبرتسون لليفربول مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني فقط، قادمًا من هال سيتي في عام 2017.



ويبحث برشلونة عن ظهير أيسر بديلًا لجوردي ألبا، في ظل بلوغ النجم الإسباني 30 عامًا، وعدم وجود بديل له على نفس المستوى. المصدر: موقع كورة

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