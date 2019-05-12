رياضة | عاجل.. أول تعليق من حسام حسن بعد أحداث مباراة الأهلي وسموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من حسام حسن بعد أحداث مباراة الأهلي وسموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة عن حزنه واستيائه الشديد عقب الأحداث التي أعقبت مباراة فريقه الأهلي، والتي خسرها بهدف نظيف.

وأضاف في المؤتمر الصحفي :"حرام اللي بيحصل في سموحة والجماهير بإلقاء "الترابيزات".

وتابع :"ما حدث لا يساعد على أي شئ، لقد تعرضنا للإهانة".

وواصل "النادي الأهلي كبير، خضنا المباراة بتكتيك محترم والمفاجأة إن سموحة يخوض مباراة اليوم في غياب ٧ لاعبين أساسيين"..

وأوضح :"منتخب مصر في حالة غياب لاعب منه يصبح في ورطة، لكننا حرمنا من ٧ لاعبين، فكريم يحيى ناشئ ولم يشارك في الفريق الأول، وتمت إعارته لنا بمليون ونصف لكن للأسف لم يحق له المشاركة".

وأشار :"على الرغم من ذلك لعبنا بشرف بالنظر إلى فارق الإمكانيات، وفي النهاية تم التعدي علينا بإلقاء الزجاجات والترابيزات".

وتسائل :"ماذا يفعل اتحاد الكرة في حالة سب والدة أحد منهم، لكن أمي أهم من أي شخص في المنظومة".

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وأوضح :"لست حزينا من جمهور الأهلي ولكن هناك قلة، فخلال أي مباراة يتم رد لنا الجميل، لقد لعبنا ٢٢ سنة داخل النادي الأهلي، وكان من الممكن أن نفعل مثل محمد صلاح، لكننا فضلنا الرجوع للأهلي".

وزاد :"ما أقوله ليس كلام في الهواء، ونحن في منظومة لا أقول فيها إلا "حسبي الله ونعم الوكيل".

وواصل :"يكفي أننا خضنا المباراة في نقص ٧ لاعبين، وأشركنا لاعبا عمره ١٦ عام".

وأوضح :"احتراما للمنظومة في مصر قررنا خوض اللقاء، وكان من الممكن أن نقوم بسحب الفريق من الملعب".

وأضاف:"الجميع شاهد ماً حدث في اللقاء، فلا يحق أن يقوم أحد الأشخاص بإضاعة أموال كثيرة تصرف خلال الموسم، بخطأ، نحن نجتهد ونؤدي علمنا بأخلاص".

وأتم :"لا أحد يشعر ما نشعر به بعد هذه الخسارة، ولن يتطرقوا إلى ما حدث، لكن في النهاية ما حدث أمر مؤسف".