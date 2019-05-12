رياضة | فرج عامر: "حسبي الله ونعم الوكيل.. اتجدعن في افريقيا الي بتخسر فيها بالخمسة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: "حسبي الله ونعم الوكيل.. اتجدعن في افريقيا الي بتخسر فيها بالخمسة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق محمد فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة على خسارة فريقه من النادي الأهلي بهدف قاتل في الدقيقة 98 من عمر المباراة.

وقال فرج في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "محدش يقولي هارد لاك، انا كاتب السيناريو الي حصل ده الصبح، احنا معندناش كورة في مصر".

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متابعًا "اتجدعن في افريقيا وورينا مستواك، انت بتتغلب في افريقيا بالخمسة صفر علشان مفيش حكام، الله يخربيت الي بوظ الكورة في مصر".

وأستكمل فرج تصريحاته "دي مش رياضة ولا كورة، حارس المرمى مضروب وواقع ومع ذلك المباراة تم استئنافها".

مضيفًا "اللاعب الاحتياطي في فريق الأهلي قد فريقي مرتين ونصف، ربنا اسمه العدل والحق، امتى هيكون عندنا عدل وحق في الرياضة، بعد يومين او تلاتة الناس هتنسى خلاص".