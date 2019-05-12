رياضة | فرج عامر بعد فوز الأهلي على سموحة: "اللي بيحصل دة مش كورة؟"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر بعد فوز الأهلي على سموحة: "اللي بيحصل دة مش كورة؟" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق النادي الأهلي فوزاً متأخراً وقاتلاً على حساب سموحة بهدف نظيف مساء السبت وذلك في المباراة التي جمعت بينهما بمنافسات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري المصري.

وجاء هدف النادي الأهلي بقدم جيرالدو في الدقيقة 98 ليمنح المارد الأحمر ثلاث نقاط غالية في ظل الصراع على لقب الدوري المصري.

وأعرب فرج عامر رئيس نادي سموحة عن غضبه بسبب أن الهدف جاء بعد مرور الوقت الإضافي، حيثُ كتب "عامر" عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "الاهلي يسجل في الدقيقة 98 ونصف بعد الوقت الاضافي ما انتهي اللي بيحصل دة مش كورة؟".

ويحتل النادي الأهلي حالياً صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة بينما نادي سموحة في المركز الخامس عشر بـ35 نقطة.