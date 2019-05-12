رياضة | أول تعليق من تركي آل الشيخ على التحكيم بعد مباراة الأهلي وسموحة (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من تركي آل الشيخ على التحكيم بعد مباراة الأهلي وسموحة (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي بيراميدز على أداء التحكيم في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى، أمام سموحة، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد، سجله الانجولى جيرالدو، فى المباراة التى اقيمت على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة ال 32 لمسابقة الدورى العام.

وقال تركي آل الشيخ بعد اللقاء :" وعاوزينا منجبش حكام اجانب هههه".

وحقق الأهلى، فوز قاتلا على فريق سموحة، فى الوقت القاتل من الشوط الثانى، عن طريق البديل جيرالدو.