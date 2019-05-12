رياضة | ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الأهلي على سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الأهلي على سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق الأهلي علي نظيره سموحة بهدف دون رد سجله الأنجولي جيرالدو في الدقيقة 98 من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت علي ملعب "بتروسبورت"، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018-2019.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلي 70 نقطة ويعزز صدارته لترتيب الدوري الممتاز، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الثاني بـ65 نقطة، و 7 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

وإليكم ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الأهلي على سموحة:

-الأهلي 70 نقطة

-بيراميدز 65 نقطة

-الزمالك 63 نقطة

-المصري البورسعيدي 48 نقطة

-المقاولون العرب 47 نقطة

-مصر المقاصة 45 نقطة

-الإسماعيلي 38 نقطة

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- طلائع الجيش 37 نقطة

-إنبي 36 نقطة

-الإنتاج الحربي 36 نقطة

-الاتحاد السكندري 36 نقطة

-الجونة 36 نقطة

-وادي دجلة 35 نقطة

-سموحة 35 نقطة

-حرس الحدود 35 نقطة

-بتروجت 34 نقطة

-الداخلية 27 نقطة

-النجوم 25 نقطة