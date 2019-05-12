رياضة | تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق الأهلي علي نظيره سموحة بهدف دون رد سجله الأنجولي جيرالدو في الدقيقة 98 من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت علي ملعب "بتروسبورت"، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018-2019.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلي 70 نقطة ويعزز صدارته لترتيب الدوري الممتاز، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الثاني بـ65 نقطة، و 7 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

وسيكون الأهلي على موعد مع مواجهة قوية ضد فريق إنبي في اللقاء المؤجل من الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز، وستقام المباراة في تمام العاشرة مساء الخميس الموافق 16 مايو الجاري.