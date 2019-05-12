رياضة | الأهلي يقتل سموحة بهدف ماركة +٩٠ ويواصل الانفراد بقمة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقتل سموحة بهدف ماركة +٩٠ ويواصل الانفراد بقمة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتنص الأهلي فوزا قاتلا من أنياب ضيفه سموحة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

الشوط الأول

بداية المباراة كانت هادئة من جانب كلا الفريقين، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، ولم يشهد أي خطورة على الحارسين.

ومع الدقيقة ١٢ بدأ الأهلي في شن الهجمات على مرمى سموحة عم طريق رمضان صبحي وحسين الشحات والمغربي وليد أزارو، لكن هجماتهم افتقدت للدقة.

وبدأت ملامح الخطورة لفريق سموحة في الدقيقة ١٧ بعدما تهيأت الكرة على حدود منطقة جزاء الأهلي، ليسددها أحمد صبحي أعلى عارضة محمد الشناوي.

وأنقذ محمد أبو جبل مرماه من استقبال الهدف الأول من تسديدة قوية لرمضان صبحي من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة ٢٦، ثم تصويبة أخرى متقنة من أحمد فتحي أبعدها أبو جبل عن مرماه ببراعة.

ومرر حسين الشحات عرضية متقنة إلى وليد أزارو في الدقيقة ٣١ لكنه المهاجم المغربي سددها في وسط المرمى وتصل ليد محمد أبو جبل حارس الفريق السكندري.

وتحصل حسين الشحات في الدقيقة ٣٤ على ركلة حرة مباشرة نفذها علي معلول لكن عمرو السولية ارتكب الخطأ ضد مدافع سموحة ولم يستغل عرضية الظهير التونسي.

وسدد علي معلول الكرة من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة ٤٠ بعد عرقلة لرمضان صبحي لكن أبو جبل أمسكها بسهولة.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط دون جديد لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الشوط الثاني

مع انطلاق صافرة الشوط الثاني حصل رمضان صبحي على ركلة حرة مباشرة بجوار منطقة الجزاء نفذها صالح جمعة، لكنها لم تجد من يسكنها داخل الشباك ليبعدها دفاع سموحة عن مرماه.

وأجرى حسام حسن المدير الفني لسموحة تغييره الأول بإخراج شريف رضا والدفع بإسلام صالح لتنشيط خط وسط فريقه.

ومرر أحمد فتحي كرة عرضية متقنة في الدقيقة ٥١ قابلها عمرو السولية بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته علت عارضة أبو جبل بسنتيمترات قليلة، وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر.

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وانطلق رمضان صبحي لكنه تعرض لعرقلة من أحمد صبحي على حدود منطقة جزاء سموحة لينفذها علي معلول لكن أزارو سقط في مصيدة التسلل.

ولجأ لاسارتي لدكة البدلاء حيث أشرك وليد سليمان بدلا من صالح جمعة في الدقيقة ٦٠، في تغيير الغرض منه تنشيط القوة الهجومية للمارد الأحمر.

وفي الدقيقة ٦٢ مرر أحمد فتحي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليقابلها حمدي فتحي برأسه لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الفريق السكندري.

وواصل لاعبو الأهلي مسلسل إهدار الفرص حيث مرر أحمد فتحي عرضية رائعة على رأس رمضان صبحي لكن الأخير سددها برأسه سهلة في يد محمد أيو جبل حارس سموحة، ويُضيع على فريقه فرصة إحراز الهدف الأول.

وكاد سموحة أن يباغت الأهلي بهدف مفاجئ لكن كرة محمود معاذ أبعدها أيمن أشرف عن منطقة جزاء الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة ٧٢ قرر لاسارتي إجراء التغيير الثاني لفريق الأهلي بإشراك مروان محسن بدلا من حمدي فتحي لزيادة الناحية الهجومية له في الوقت المتبقي من المباراة، ليرد عليه حسام حسن بإخراج محمود معاذ والدفع بمحمود منصور لضخ دماء جديدة في الخط الدفاعي لفريق سموحة.

واحتسب حكم اللقاء أمين عمر ركلة حرة مباشرة في الدقيقة ٧٦ سددها وليد سليمان لكن الكرة مرت بسلام على مرمى محمد أبو جبل حارس الفريق السكندري.

وسدد أحمد فتحي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها لامست أحد لاعبي سموحة وتحولت لركلة ركنية، لم يستغلها لاعبو الفريق الأحمر.

وأجرى لاسارتي أخر تغييراته بإخراج أحمد فتحي وإشراك جيرالدو دا كوستا لزيادة الناحية الهجومية، ليرد عليه حسام حسن بالدفع بعمرو بركات بدلا من إيزي أمومو.

وفي الدقيقة ٩٠ مرر حسين الشحات كرة عرضية رائعة لكن رأسية مروان محسن السهلة ذهبت بين أحضان محمد أيو جبل حارس سموحة.

وأنقذ أحمد صبحي مدافع سموحة رأسية مروان محسن على خط مرمى فريقه لينقذ فريقه من هدف قاتل ويبعد الكرة عن مرماه، ليسدد وليد سليمان كرة أخرى قوية خارج مرمى أبو جبل.



وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع وصلت الكرة إلى الأنجولي جيرالدو دا كوستا ليضعها داخل الشباك ويخطف ٣ ثمينة للأهلي.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى ٧٠ نقطة في المركز الأول، بينما توقف رصيد سموحة عند ٣٥ نقطة.