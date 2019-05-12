رياضة | أزمة في مباراة الأهلي وسموحة بعد هدف جيرالدو القاتل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في مباراة الأهلي وسموحة بعد هدف جيرالدو القاتل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة الأهلي وسموحة والمقامة حاليا على ملعب بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة ال32 من بطولة الدوري المصري أزمة كبيرة بين الجهاز الفني للفريق السكندري بقيادة حسام حسن مع جماهير القلعة الحمراء وحكم اللقاء أمين عمر. واعترض الجهاز الفني لفريق سموحة على الحكم أمين عمر بعد تسجيل الاهلي لهدفه الأول في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع عبر الأنجولي جيرالدو.

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