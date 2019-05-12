رياضة | أهداف مباراة - الإتحاد 6 × 2 الفتح | الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الإتحاد 6 × 2 الفتح | الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
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22:00
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الزمالك
روما
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20:30
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يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
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16:00
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16:00
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وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
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x
16:00
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كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
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x
16:00
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إيفرتون
بيرنلي
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x
16:00
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آرسنال
برايتون
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x
16:00
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مانشستر سيتي
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x
18:30
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خيتافي
ريال سوسييداد
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18:30
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فالنسيا
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x
18:30
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ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
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18:30
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إشبيلية