شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يكشف عن حجم صفقات بيراميدز للموسم الجديد والان مع التفاصيل

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن الخطة المبدئية لصفقات نادي بيراميدز الموسم الجديد. وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" ٨٠٠ مليون جنية صفقات متوقعة لبيراميدز الموسم القادم. الجدير بالذكر أن بيراميدز يقع في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة جمعهم من 31 مباراة .

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