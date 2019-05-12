رسميا.. أبها بطلاً لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

توج الفريق الأول لكرة القدم في نادي أبها ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعثر منافسه التقليدي ومطارده الأول ضمك بالتعادل 1/ 1 في اللقاء الذي جمعه مع نظيره العين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة للدوري.

وضمن ضمك رغم التعادل وصافة الدوري، بعد تعادل الخليج والعدالة 2/ 2، وكان قطبا عسير صعدا رسميا إلى دوري المحترفين السعودي منذ الجولة الماضية والتي سبقتها، حيث يملك أبها 68 نقطة في المركز الأول، وحصد ضمك 64 نقطة ثانيا، وظل المقعد الثالث بين العدالة 60 نقطة والخليج 59 نقطة، وهما اللذان سيواجهان ضمك وأبها في الجولة الأخيرة.

وسيصعد صاحب المركز الثالث مباشرة إلى دوري المحترفين، فيما يخوض الرابع ملحق الصعود والهبوط مع صاحب المركز الـ13 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما ما زال صراع الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية محتدما ولن يحسم إلا في الجولة الأخيرة، حيث تتنافس عدة أندية على الابتعاد عن الخطر ومرافقة العروبة للثانية.