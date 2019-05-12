الامارات | العين وبني ياس يتقاسمان الذهب في بطولة القوس والسهم بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن العين وبني ياس يتقاسمان الذهب في بطولة القوس والسهم بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقاسم فريقا العين وبني ياس المراكز الأولى في بطولة القوس والسهم ضمن فعاليات البطولة الرمضانية لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة. وتوج نادي سيدات العين بكأس فئة فوق 15 سنة، وذهبية المنافسات بحصوله على 763 نقطة، فيما حاز نادي بني ياس فضية المنافسات بـ733 نقطة، وحصل نادي الشارقة لرياضة المرأة على البرونزية بـ574 نقطة.

في المقابل أحرز بني ياس كأس وذهب الفرق تحت 15، وحل الشارقة ثانياً، وجاءت المدرسة الإماراتية ثالثاً، وذلك في ختام بطولة القوس والسهم ضمن فعاليات الدورة الرمضانية الرياضية الـ11 التي تستمر حتى 14 الجاري.

وتم تكريم الفائزات من قبل مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ندى عسكر النقبي، والأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم صلاح الفلاسي، ورئيس نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحمد العويس.