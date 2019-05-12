الامارات | الكاميروني تاوامبا مرشح للعب في دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن الكاميروني تاوامبا مرشح للعب في دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية دوري الخليج العربي، دخل في مفاوضات مع الكاميروني ليندر تاوامبا، بعد تألقه مع التعاون السعودي في الموسم الجاري، بإحرازه 20 هدفاً وحلوله ثانياً في لائحة ترتيب الهدافين في الدوري السعودي، خلف لاعب النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله برصيد 29 هدفاً.

وتنتظر إدارة النادي انتهاء مباريات الدوري السعودي، للدخول في مفاوضات مع إداري «سكري القصيم»، خصوصاً أن مدرب الفريق أبدى إعجابه بإمكانات اللاعب الكاميروني، إلى جانب الاستقرار على عدم استمرار ثلاثة لاعبين أجانب حاليين في الفريق.