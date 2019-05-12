الامارات | العكبري يعود إلى النصر أمام الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن العكبري يعود إلى النصر أمام الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب النصر محمد العكبري، أنه سيعود إلى فريقه في المباراة المقبلة أمام الفجيرة بالجولة 25 من دوري الخليج العربي، بعدما ابتعد عن المباريات الأخيرة بسبب إصابة في «أنكل» القدم، وقال العكبري، لـ«الإمارات اليوم»: «الإصابة أبعدتني عن مواجهة شباب الأهلي في الجولة 24، لكن أنا الآن أفضل بالتأكيد، وسأكون موجوداً مع الفريق في المباراة المقبلة أمام الفجيرة في محاولة للبحث عن فوز جديد».
وتعرض النصر لخسارة أولى مع المدرب البرازيلي كايو، أمام شباب الأهلي، أول من أمس، بعدما تعرض لحالتي طرد في الشوط الثاني وكان قريباً من التعادل لولا ركلة الجزاء التي أهدرت في المباراة.
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