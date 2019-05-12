الامارات | فريق أبوظبي عينه على اللقب العالمي للدراجات المائية في البرتغال

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق أبوظبي عينه على اللقب العالمي للدراجات المائية في البرتغال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم اليوم في مدينة بورتيماو البرتغالية، أحداث الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية، التي تشهد مشاركة 83 متسابقاً يتنافسون في ست فئات مختلفة. ويسعى فريق أبوظبي إلى المنافسة بقوة وإحراز المراكز الأولى ولقب ثلاث فئات، حيث يمثله راشد الملا ضمن فئة الاستعراض، وراشد الطاير في فئة (جالس جي بي 1)، وسلمان العوضي في (سكي جي بي 1).

ومن المنتظر أن ينطلق السباق الرئيس الثاني اليوم الساعة 17:30 بتوقيت البرتغال، أي الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، وكان السباق الأول قد انتهى في وقت متأخر مساء أمس. وينتظر أبطال الإمارات تحد كبير خاصة حامل لقب الاستعراض راشد الملا، الذي يسعى إلى أن يكون صاحب الاستعراض الأفضل في هذه الفئة وحصد النقاط من أجل البقاء في الصدارة مع نهاية جولة الافتتاح.

وحقق راشد الملا المركز الأول في تصفيات أفضل زمن، والذي يسبق أحداث السباقين الرئيسين للجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم للدراجات المائية، ليكون بذلك أول أفضل الأرقام له في الجولة وفاتحة الخير التي تبشر بحصد المراكز الأولى في ختام هذه الجولة، في حين تفوق راشد الطاير في الحلول في المركز الرابع في سباق أفضل زمن لفئة جالس جي بي 1.

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من جهته يستعد سلمان العوضي لكي يخوض المنافسة العالمية في فئة سكي جي بي 1، وسط مشاركة 20 دراجة في هذه الفئة. وكان العوضي قد استمر في معسكر تدريبي خاص قبل القدوم إلى بورتيماو، حيث واصل تدريباته بشكل يومي من أجل الاستعداد والتجهيز القوي للبطولة، وأكد سلمان أن ساعات التدريب التي قام بها على مدار أسابيع وصلت إلى أكثر من 60 ساعة، خاصة أنه التزم بمواعيد ثابتة يومياً ومسار سباق قريب من السباق في بورتيماو.

وأضاف العوضي في تصريحات صحافية: حاولنا أن نكون على أهبة الاستعداد والتجهيز قبل السباق، ونولي المنافسة أهمية كبيرة، حيث إن بطولة العالم ليست بالبطولة العادية وبالتالي يجب التحضير بشكل مثالي قبل المشاركة.

وتحدث العوضي عن المنافسة القوية مع بقية المحترفين في البطولة، حيث قال: نحن الآن في أول جولة ووسط طموح كبير لأبطال هذه الرياضة، هناك أسماء محترفة عديدة وأبطال عالميون يحملون المراكز الأولى في التصنيف العالمي ونريد أن نثبت جدارتنا أمامهم.

• حقق راشد الملا الذي ينافس في فئة الاستعراض، المركز الأول في تصفيات أفضل زمن.