الامارات | 5 حقائق أكدها شباب الأهلي بالفوز على النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حقائق أكدها شباب الأهلي بالفوز على النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق شباب الأهلي سلسلة انتصاراته، وحقق الفوز على فريق النصر في الجولة 24 من دوري الخليج العربي، بنتيجة 3-1، أثبت من خلالها تطور مستواه هذا الموسم، واستمراره في المنافسة على درع دوري الخليج العربي حتى الرمق الأخير، خصوصاً أنه كان في فترة سابقة بالمركز الثامن في البطولة.

وأظهر الفوز على النصر خمس حقائق أثبتها شباب الأهلي، المتوج هذا الموسم بلقبين في الكأس، كما عاد بقوة وفرض نفسه على وصافة الدوري، بأداء مميز وانتصارات متتالية في الجولات الماضية.

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