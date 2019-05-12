الامارات | انطلاق سباقات «الإمارات غينيز الفرنسي» للخيول

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق سباقات «الإمارات غينيز الفرنسي» للخيول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار العالم اليوم إلى مضمار لونج شامب بفرنسا، الذي يشهد انطلاقة سباقات الإمارات غينيز الفرنسي للمهور 2000 والمهرات 1000 لمسافة 1600 متر، بمجموع جوائز مليون و100 ألف يورو. وتقام السباقات برعاية كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وذلك للعام الثاني على التوالي في المضمار العريق الذي استضاف أول سباق في تاريخه عام 1857، والممتدة مسيرته لأكثر من 140 عاماً في العاصمة الفرنسية باريس.

وتمثل سباقات الإمارات غينيز الفرنسي افتتاحية موسم السباقات الكلاسيكية، والأغلى في فرنسا، وسط تنافس مميز لكوكبة ونخبة الخيول الأقوى في أوروبا والعالم، حيث تتنافس بقوتها وسرعتها في ألقاب الشوطين، كما تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً ومتابعة تلفزيونية مباشرة لأكثر من 10 ملايين مشاهد عبر العالم، بما يمثل قيمة كبيرة ومكانة مرموقة بين السباقات العالمية الشهيرة.