الامارات | جلال قادري: «الصقور» اعتادوا المعاناة حتى اللحظات الأخيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن جلال قادري: «الصقور» اعتادوا المعاناة حتى اللحظات الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الإمارات، التونسي جلال قادري، إن الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام الجزيرة 3-صفر في الجولة 24 من دوري الخليج العربي، لم تكن مستحقة، نظراً إلى ما قدمه الفريق في المباراة، خصوصاً في الشوط الأول والفرص الكثيرة التي أضاعها، بحسب تعبيره.

وشدّد على أن «الفريق اعتاد، طوال المواسم السابقة، المعاناة حتى اللحظات الأخيرة من الدوري»، وقال إن هذا يحتم على الجهاز الفني واللاعبين التمسك بأمل البقاء حتى الرمق الأخير. وتابع المدرب في المؤتمر الصحافي: «تأثر الفريق كثيراً بغياب الحلول الهجومية، خصوصاً هداف الفريق، الفرنسي دياباتي، ونأمل مع عودته، الجولة المقبلة، أن يكون إضافة للفريق، وسنعمل على القتال في آخر مباراتين».

ومن جانب آخر، أبدى مدرب الجزيرة، الهولندي داميان هيرتوغ، سعادته بالفوز الكبير، وقال في تصريحات صحافية: «سعيد بمستوى اللاعبين، خصوصاً المهاجم الصاعد زايد العامري، الذي نجح في تحمل المسؤولية، وكان عند حسن الظن في تعويض غياب المهاجم علي مبخوت».