الامارات | مسفر يطالب لاعبي الفجيرة بتقديم الأداء الأفضل في «رحلة الأمل»

شكرا لقرائتكم خبر عن مسفر يطالب لاعبي الفجيرة بتقديم الأداء الأفضل في «رحلة الأمل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب مدرب فريق الفجيرة، الدكتور عبدالله مسفر، لاعبيه باستمرار تحقيق أفضل ما لديهم خلال المباريات المتبقية في دوري الخليج العربي، من أجل مواصل «رحلة الأمل» نحو الحصول على مقعد يؤمّن لـ«الذئاب» فرصة البقاء ضمن المحترفين في الموسم المقبل. وشدد في الوقت نفسه على ضرورة الاستفادة من الفوز العريض الذي حققه خارج ملعبه، أول من أمس، على الظفرة 5-1 ضمن الجولة 24 للمنافسة.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «رغبتنا كانت قوية أمام الظفرة لأن الخسارة كان يمكن أن تعني هبوطنا مباشرة بحسابات فوز بقية المنافسين، حضرنا إلى ملعب الظفرة ونحن نضع النقاط الثلاث هدفاً لنا، ولم نفكر في عدد الأهداف أو الأداء، لأننا في مرحلة خطرة تتطلب الفوز، والحمد لله وفقنا في تحقيق الفوز الذي رفع معنوياتنا، وشجعنا على مواصلة كسب النقاط»، وأكد مسفر أن الفجيرة لن يستسلم خلال الجولتين المقبلتين على الرغم من الضغوط الكبيرة، وقال: «يجب علينا التركيز، وأن نتدرب بكل جدية، وأن نجهز أنفسنا بشكل جيد لمباراتنا المقبلة ضد النصر، رغم أنها فترة قصيرة لكن علينا أن نبذل كل جهدنا، وأن نكون في قمة الجاهزية من أجل حصد النقاط الست المتبقية».

وفي المقابل، أعرب مدرب فريق الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش، عن استيائه الشديد للخسارة الكبيرة، وقال في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «لا أريد أن أبرر الخسارة، لكنّ لاعبي الفريق وقعوا في العديد من الأخطاء، أعتقد أنه كان يمكن أن نظهر بشكل أفضل، الفريق حصل على عدد من الفرص ولكن لم يتم استثمارها».