الامارات | مبخوت وخلفان وخليل يتنافسون على لقب أفضل لاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن مبخوت وخلفان وخليل يتنافسون على لقب أفضل لاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة دوري المحترفين عن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز دوري الخليج العربي، لثماني فئات مختلفة تعتمد على التصويت، وذلك بعد انتهاء مدة التصويت، التي بدأت في الخامس من الشهر الجاري وانتهت في 10 منه، على الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة بمشاركة ممثلَي الأندية (كابتن ومدرب الفريق) والإعلام والجماهير.

ويتنافس على جائزة الكرة الذهبية (أفضل لاعب إماراتي): علي مبخوت وخلفان مبارك من الجزيرة، وأحمد خليل من شباب الأهلي، فيما انحصرت المنافسة في جائزة أفضل أجنبي بين: إيغور كورونادو وويلتون سواريز من الشارقة، وسيبستيان تيغالي من الوحدة.

أما جائزة أفضل مدرب فيتنافس عليها عبدالعزيز العنبري (الشارقة)، ورودولفو أروابارينا (شباب الأهلي)، وأيمن الرمادي (عجمان). وفي جائزة الفتى الذهبي (أفضل لاعب واعد من مواليد 1998 فما فوق)، ضمت القائمة النهائية علي صالح من الوصل، خليفة الحمادي من الجزيرة، ومحمد خلفان من العين. فيما تأهل للمرحلة النهائية في جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى: خالد عيسى من العين محمد الشامسي من الوحدة وعادل الحوسني من الشارقة. أما جائزة أفضل منصة رقمية رياضية، فقد ترشح للمرحلة النهائية: «فور اوول»، «حدث الرياضة»، و«يلا سيلفي».

وجاءت الترشيحات لمصلحة خالد عيسى (العين)، إدريس فتوحي (دبا) وإيغور كورونادو (الشارقة) في جائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير، فيما انحصر اللقب في جائزة أجمل هدف بين خميس إسماعيل (الوصل)، مايكل أورتيغا (بني ياس) وشيوتاني (العين). يذكر أن جوائز دوري الخليج العربي تضم فئتين، الأولى حسب التصويت، فيما تعتمد الفئة الثانية على الإحصاءات، وتشمل: فريق الأحلام، وجائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري الخليج العربي، وجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي الدوري، تراخيص الأندية، المحتوى الإلكتروني وجائزة أفضل جمهور.

القوائم النهائية

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- أفضل لاعب: علي مبخوت وخلفان مبارك (الجزيرة) وأحمد خليل (شباب الأهلي).

- أفضل أجنبي: إيغور وويلتون (الشارقة) وتيغالي (الوحدة).

- أفضل مدرب: العنبري (الشارقة)، أروابارينا (شباب الأهلي) والرمادي (عجمان).

- الفتى الذهبي: علي صالح (الوصل)، خليفة الحمادي (الجزيرة) ومحمد خلفان (العين).

- القفاز الذهبي: عادل الحوسني (الشارقة)، خالد عيسى (العين) ومحمد الشامسي (الوحدة).