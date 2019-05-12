شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من تركي آل الشيخ عن فوز الأهلي على سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، في حسابه على «تويتر»، على فوز النادي الأهلي في الدقيقة 97 على سموحة 1 مقابل لا شيء، في الدوري الممتاز، قائلًا: «وعاوزينا منجبش حكام أجانب ههههههههههه».

وانتهت مباراة الأهلي وسموحة بفوز الفريق الأحمر في الدقيقة 97 من عمر المباراة المقامة على استاد بتروسبورت، في إطار مواجهات الأسبوع الـ32 في بطولة الدوري المصري.

ونجح جيرالدو في إنقاذ الأهلي بهدف قاتل في الدقيقة 97 من عمر المباراة، وبهذا يحافظ النادي الأحمر على صدارة الدوري برصيد 70 نقطة، بينما يتجمد رصيد سموحة عند 35 نقطة.