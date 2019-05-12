شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحقق فوزًا صعبًا على سموحة بهدف «جيرالدو» في الوقت القاتل ويحافظ على الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا على سموحة في الوقت القاتل من المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وحسم التعادل السلبي الشوط الأول من المباراة، واستمر حتى الدقيقة 90، واحتسب حكم المباراة أمين عمر 7 دقائق وقت بدل من الضائع الذي شهد سقوط لاعب سموحة للإصابة وتلقي العلاج.

Advertisements

وفي الدقيقة 98 ومع قرب نهاية المباراة استطاع البديل جيرالدو من تسجيل هدف الفوز وحصد ثلاث نقاط غالية بعد كرة شهدت دربكة في منطقة جزاء سموحة سددها اخيرًا جيرالدو في شباك أبوجبل حارس سموحة.

وبعد تسجيل الهدف شهدت المباراة مشادات واعتراضات كبيرة من جهاز سموحة الفني بقيادة حسام حسن ضد حكم المباراة أمين عمر، والذي استأنف المباراة عند الدقيقة 105 من زمن المباراة.

بتلك النتيجة واصل الأهلي صدارة بطولة الدوري برصيد 70 نقطة من 30 مباراة، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 35 ويظل في منطقة الخطر.