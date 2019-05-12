شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وسموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام سموحة بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري.

بدأ الأهلي الشوط الأول بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي أحمد فتحي وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وعلي معلول، وفي الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وأمامهم الثلاثي حسين الشحات وصالح جمعة ورمضان صبحي، وفي الهجوم وليد أزارو.

نشط الأهلي من البداية بضغط متقدم مع ثبات دفاعي من جانب لاعبي سموحة، وتوالت بعدها محاولات عديدة للاختراق من الجبهة اليمنى.

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وبعد مرور 10 دقائق نشط لاعبو سموحة وسط تمركز دفاعي من جانب أيمن أشرف وعلي معلول، وفي الدقيقة 21 مرر رمضان صبحي كرة مميزة لصالح جمعة قبل أن ينجح محمد أبوجبل حارس سموحة في اللحاق بها، وبعدها رد المنافس بهجمة خطيرة نجح أيمن أشرف في إبعادها قبل أن تصل لمرمى الفريق، وشهدت المباراة بعد ذلك سيطرة للاعبي وسط الأهلي، حيث تعددت تمريرات السولية ورمضان صبحي وسط تكتل دفاعي من جانب سموحة.

وفي الدقيقة 25 تألق أبوجبل وأنقذ مرماه من تصويبة قوية لرمضان صبحي، قبل أن يصوب أحمد فتحي قذيفة قوية تصدى لها أبوجبل مجددا لتضيع فرصة هدف محقق للأهلي، وبعدها تتوقفت المباراة نتيجة لسقوط حارس المنافس لتلقي العلاج.

واستحوذ لاعبو الأهلي على اللعب في محاولة لإيجاد ثغرة للوصول إلى مرمى سموحة وسط رقابة لصيقة على أزارو الذي تسلم تمريرة مميزة من حسين الشحات في الدقيقة 31 ليحولها مباشرة إلى المرمى ويمسك بها أبوجبل، وتضيع فرصة ثانية لتسجيل هدف التقدم للأهلي، فيما تعرض رمضان صبحي للإعاقة أكثر من مرة في وسط الملعب دون أن يتدخل حكم المباراة لإنذار لاعبي سموحة.

وفي الدقيقة 38 سدد حمدي فتحي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء نجح لاعبو سموحة في إبعادها، وفي الدقيقة 41 تعرض رمضان صبحي للإعاقة بالقرب من منطقة الجزاء وحصل أحمد حمص على بطاقة صفراء، بينما أشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء لعمرو السولية.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات عديدة من جانب الأهلي للتسجيل وسط تكتل دفاعي من جانب لاعبي سموحة إلى أن أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.