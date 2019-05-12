نهاية لعبة القط والفأر بين السيتي وليفربول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنتهي اليوم لعبة (القط والفأر) بين مانشستر سيتي وليفربول التي استمرت طوال الموسم الحالي، في ظل صراعهما للحصول على لقب الدوري الإنجليزي، حيث يكشف النقاب اليوم عن هوية الفائز باللقب، حينما تجري فعاليات المرحلة الأخيرة للمسابقة.

ويتصدر مانشستر سيتي برصيد 95 نقطة، متفوقا بنقطة على ليفربول، وذلك قبل لقاء الفريق السماوي مع مضيفه برايتون هوف ألبيون، فيما يواجه الفريق الأحمر ضيفه وولفرهامبتون.

وفي حال فوز مانشستر سيتي على برايتون، فإنه سيتوج باللقب دون النظر لنتيجة ليفربول مع وولفرهامبتون.

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وربما يحتفظ مانشستر سيتي باللقب للموسم الثاني على التوالي، إذا تطابقت نتيجة لقائه مع برايتون مع نتيجة مباراة ليفربول مع وولفرهامبتون.

ولم يسبق لمانشستر سيتي أن احتفظ باللقب عامين متتاليين، علما بأنه لم يحقق أي فريق بالبطولة هذا الإنجاز منذ حصول مانشستر يونايتد على اللقب عامي 2008 و2009.

ومن المقرر أن يعود النجم المصري محمد صلاح لصفوف ليفربول بعدما اكتمال شفائه.

وللمرة الأولى في تاريخه، يحصد ليفربول 94 نقطة، وربما يصل إلى 97 نقطة، فيما كان الحصول على هذا العدد من النقاط كافيا لتتويج أي فريق باللقب في المواسم الماضية.

ولا بديل أمام ليفربول سوى الفوز اليوم، أملا في تعثر مانشستر سيتي بالخسارة أو التعادل، من أجل استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 1989 /‏ 1990.